Adana'da AFAD, Marmara Depremi'nde yaşamını yitirenler için fidan dikim projesi başlattı
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Adana'da AFAD, Marmara Depremi'nde yaşamını yitirenler için fidan dikim projesi başlattı

Adana'da AFAD, Marmara Depremi'nde yaşamını yitirenler için fidan dikim projesi başlattı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümünde hayatını kaybedenler için fidan dikim projesini hayata geçirdi.

Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümünde hayatını kaybedenler için fidan dikim projesini hayata geçirdi.

AFAD ekipleri,17 Ağustos'ta Kaybettiğimiz Her Bir Can İçin 17.000 Fidan Projesi kapsamında, ağaç dikimine, son yangında zarar gören 15 Temmuz Şehitleri Ormanı'ndan başladı.

Projeye, Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de destek veriyor.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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