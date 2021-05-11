Adana'da adliye binalarında taşınma işlemleri sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da adliye binalarında taşınma işlemleri sürüyor

Adana'da adliye binalarında taşınma işlemleri sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da adliye ek hizmet binalarının Yeni Adana Adliyesi'ne taşınma işlemleri devam ediyor.

Adana'da adliye ek hizmet binalarının Yeni Adana Adliyesi'ne taşınma işlemleri devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta icra daireleri ve ticaret mahkemelerinin bulunduğu Ek-2 adliye binasındaki hizmet birimleri Yeni Adana Adliyesi'ne taşınmıştı. Reşatbey Mahallesindeki aile, hukuk ve kadastro mahkemelerinin bulunduğu Ek-1 hizmet binasındaki taşınma işlemleri de sürüyor.

7 Mayıs 2021 tarihi itibariyle de Ek-1 ve Ek-2 adliye binalarındaki tüm birimler yeni adliye binasında hizmet vermeye devam ediyor.

Yeni Adana Adliyesinde ise Cumhuriyet Başsavcılığı Birimleri (Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosu Hariç) sulh ceza hakimlikleri, infaz hakimlikleri faaliyete başladı. - ADANA

Adana'da adliye binalarında taşınma işlemleri sürüyor
Adana'da adliye binalarında taşınma işlemleri sürüyor
Adana'da adliye binalarında taşınma işlemleri sürüyor
Adana'da adliye binalarında taşınma işlemleri sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Ölümü hak ettim' notu bırakıp kayıplara karışan adamın cesedi su kanalından çıktı
"Ölümü hak ettim" notu bırakıp kayıplara karışan adamın cesedi su kanalından çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Özcan Deniz Burcu Biricik
Spor Ali Koç Cyle Larin Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Gazze
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Adana'da adliye binalarında taşınma işlemleri sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 11:08:44. #1.14#

title