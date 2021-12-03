Adana'da "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" heyecanı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezince organize edilen "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı yarın (4 Aralık 2021 Cumartesi) Adana'da gerçekleştiriliyor.

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı'nın verdiği bilgiye göre, program kapsamında Adana Milletvekili MYK Üyesi Muharrem Varlı, Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, MYK Üyesi Uğur Öztürk, MYK Üyesi Serdar Soydan, MDK Üyesi Kürşat Türker Ercan ve teşkilatlar Adana'da bir dizi ziyaret ve programa katılacaklar.

İlk olarak Çukurova ilçesinde bulunan Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli'nde basınla kahvaltıda bir araya gelecek olan heyetin gün içinde devam edecek birçok programı bulunuyor. Şehit aileleri, odaların yönetimleri, muhtarlar, ülkücü şehit aileleri ve çeşitli sivil toplum örgütleriyle de buluşacak olan heyet, Sarıçam Belediyesi Kültür Merkezi'nde ise "Güçlü Türkiye-Kadın ve Gençlik" programına da katılacak.

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, "Teşkilatlarımız vatandaşlarımızla bir olmaya, onlarla kucaklaşmaya devam ediyor. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla organize edilen 'Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" temasıyla Adana'mızda yapılacak olan programla, çalışmalarımıza yeni bir ivme kazandıracağız. Günlerdir yaptığımız tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Teşkilatlarımız büyük bir heyecan içinde. Yalanlarla, fitnelerle ülkemizi, milletimizi büyük bir kaosun içine çekmeye, emperyalizmin hizmetine sokmaya çalışanlara fırsat vermemek, Türkiye'mizi daha güçlü kılmak adına, 'Hedef 2023, Lider Ülke Türkiye' misyonuyla her geçen gün daha fazla sahada olacağız ve daha çok fazla çalışacağız" dedi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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