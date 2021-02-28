Adana'da açık restoranlara operasyon: 236 bin 400 lira ceza kesildi
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Adana'da açık restoranlara operasyon: 236 bin 400 lira ceza kesildi

28.02.2021 09:36 | Son Güncelleme: 28.02.2021 09:40
Adana'da açık restoranlara operasyon: 236 bin 400 lira ceza kesildi

ADANA'da, açık olduğu ve müşteri aldığı belirlenen 4 ayrı restorana son bir haftada yapılan baskınlarda 72 kişiye sosyal mesafe kuralı ihlali ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan, iş yeri sahiplerine de açma-kapama kuralına uymamaktan toplam 236 bin 400 lira para cezası uygulandı.

ADANA'da, açık olduğu ve müşteri aldığı belirlenen 4 ayrı restorana son bir haftada yapılan baskınlarda 72 kişiye sosyal mesafe kuralı ihlali ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan, iş yeri sahiplerine de açma-kapama kuralına uymamaktan toplam 236 bin 400 lira para cezası uygulandı.

Çukurova Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece paket servis yapmaları gereken bazı restoranların açık olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, ilçedeki 4 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda, restoranlardaki kişilere masa açıldığı, yemek ve içki servis edildiği belirlendi. İçerideki 72 kişiye sosyal mesafe kuralı ihlali ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan, iş yeri sahiplerine de açma-kapama kuralına uymamaktan toplam 236 bin 400 lira para cezası uygulandı. Açma ve çalışma ruhsatlarını ibraz edemeyen iş yerleri ise zabıta ekiplerince mühürlendi.


Adana'da açık restoranlara operasyon: 236 bin 400 lira ceza kesildi
Adana'da açık restoranlara operasyon: 236 bin 400 lira ceza kesildi
Adana'da açık restoranlara operasyon: 236 bin 400 lira ceza kesildi
Adana'da açık restoranlara operasyon: 236 bin 400 lira ceza kesildi
Adana'da açık restoranlara operasyon: 236 bin 400 lira ceza kesildi
Adana'da açık restoranlara operasyon: 236 bin 400 lira ceza kesildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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