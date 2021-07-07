Adana'da açık havada arabada sinema keyfi
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Adana'da açık havada arabada sinema keyfi

Adana'da açık havada arabada sinema keyfi
Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel

Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyenler için düzenlenen açık hava sineması etkinliğine katılanlar, araçlarından "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmini izledi.

Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyenler için düzenlenen açık hava sineması etkinliğine katılanlar, araçlarından "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmini izledi.

Yüreğir Belediyesince, "Arabada Sinema Günleri" etkinliği için merkez Yüreğir ilçesinde bulunan Millet Bahçesi'ne dev ekran kuruldu.

Belediye görevlileri, film izleyen vatandaşlara patlamış mısır, çay ve gazoz ikram etti.

Filmin kapalı devre radyo sistemiyle dinletildiği etkinlikte, "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filminin gösterimi yapıldı.

Ailesiyle filmi izlemeye gelen Ahmet Çelik, her hafta "Arabada Sinema Günleri" etkinliğine katıldıklarını belirterek, Yüreğir Belediyesine teşekkür etti.

Sema Acar ise ilk defa aracıyla sinema etkinliğine katıldığını, çok güzel bir etkinlik olduğunu söyledi.

Adana'da açık havada arabada sinema keyfi
Adana'da açık havada arabada sinema keyfi
Adana'da açık havada arabada sinema keyfi
Adana'da açık havada arabada sinema keyfi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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