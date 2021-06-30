Adana'da açık havada arabada sinema keyfi

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için açık havada arabada sinema etkinliği düzenledi.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için açık havada arabada sinema etkinliği düzenledi.

Yüreğir Belediyesince, "Arabada Sinema Günleri" etkinliği için Millet Bahçesi'ne dev ekran kuruldu.

Etkinliğe katılanlar, araçlarından bir kısmının da Adana'da çekildiği "Müslüm" filmini izledi.

Antika otomobiliyle filmi izlemeye gelen Selçuk Ataözü, etkinliği çok beğendiğini söyledi.

Nostaljik bir havada film izlemenin keyfine vardığını aktaran Ataözü, "Çok duygulandım. Biz büyüklerimizden böyle anıları duyuyorduk ama bunu yaşamak bambaşka bir duygu." dedi.

Can Kaya da eskiden açık havada sandalyeye oturarak film izlediklerini kaydetti.

Bu şekilde araçlarından film izlemenin de çok keyifli olduğunu ifade eden Kaya, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu