Adana'da "Abd Ülke Günü" Toplantısı

Adana Sanayi Odası, TABA Çukurova Şubesi ve ABD Adana Konsolosluğu işbirliğinde düzenlenen "ABD Ülke GünÜ" toplantısı yarın (pazartesi) gerçekleştirilecek.

Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Engin Oba'nın moderatörlüğünde ADASO Salonu'nda saat 14.00'de gerçekleştirilecek ABD Ülke Günü Toplantısı, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, TABA Çukurova Şube Başkanı Süleyman Baş, ABD Adana Konsolosu Alejandro Baez ve ABD Büyükelçiliği Tarım Müsteşarı Christine Strossman'ın açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Ticaret Bakanlığı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu temsilcilerinin katılacağı toplantıda, Büyükelçilik Vize Bölümü Konsolos Yardımcısı Mari Oye'nin "ABD Vizesi" sunumunun ardından gerçekleştirilecek Tarım ve Sanayi Paneli'ne, ABD Büyükelçiliği Tarım Müsteşarı Christine Strossman, Kimtex Tekstil CEO'su Tanzer Gözek, Cotton USA Türkiye, Orta Avduha ve Afrika Temsilcisi Marsha Powel konuşmacı olarak katılacak.

Ticaret Paneli'nin konuşmacıları ise ABD Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Shari Stout, Ticaret Ataşesi Yardımcısı Yaprak Çakılcıoğlu, TEMSA Genel Müdür Yardımcısı Ural İnal ve Ulusoy Tekstil Genel Müdürü Mehmet Ulusoy olacak. - ADANA

Kaynak: İHA