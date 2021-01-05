Adana'da 99'uncu kurtuluş yıldönümü heyecanı

ADANA'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü, pandemi tedbirleri alınarak düzenlenen törenle kutlandı. Vali Süleyman Elban , Pozantı ilçesinden sporcuların bisikletle getirdiği Türk bayrağını öpüp alnına koyarak teslim aldı.Türkiye'nin ulusal kurtuluş mücadelesinin simgelerinden olan ve 5 Ocak 1922'de düşman işgalinden kurtulan Adana'nın 99'uncu kurtuluş yıldönümü pandemi nedeniyle sınırlı katılımla Atatürk Parkı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene, Adana Valisi Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar , Garnizon Komutanı Vekili Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, ilçe belediye başkanları, bazı milletvekilleri ve kent protokolü katıldı.Tören, kurtuluş mücadelesi veren Atatürk ve silah arkadaşları için yapılan saygı duruşuyla başlarken ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Adana Valisi Süleyman Elban, Garnizon Komutanı Vekili Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Törende 1922'de kentin Pozantı ilçesindeki verdiği mücadeleyi temsilen sporcuların ilçeden bisikletle getirdiği Türk bayrağını teslim alan Vali Elban, bayrağı öptükten sonra alnına koydu ve sporcu gençlere teşekkür etti.

Törende konuşan Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar ise Adana'nın kurtuluşunun kolay olmadığını ve uğruna çok sayıda şehit verildiğini kaydetti. O dönem buradaki yerel halkın düşman kuvvetlerinin zulmüne uğradığını söyleyen Başkan Karalar, '5 Ocak Adana'nın kurtuluşudur ama ulusal mücadelede de önemli bir yer alır. Bizler böyle bir ulusun evladı ve bu ataların torunu olmaktan gurur, onur duyuyoruz' dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı