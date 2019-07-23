Adana'da 99 düzensiz göçmen yakalandı
Adana'da polis ekiplerince otoyolda yaya olarak ilerleyen 99 düzensiz göçmen yakalandı.
Adana'da polis ekiplerince otoyolda yaya olarak ilerleyen 99 düzensiz göçmen yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun merkez Sarıçam ilçesindeki uygulama noktasına yaklaşık 2 kilometre mesafede çok sayıda yabancı uyruklunun şehir merkezi yönünde yaya olarak ilerlediği bilgisine ulaştı.
Bölgeye giden ekipler, Afganistan uyruklu 99 düzensiz göçmeni yakaladı.
Bu kişilerin, anlaştıkları şüphelilere kişi başı 5 bin lira vererek İran üzerinden ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi. 359 bin lira idari para cezası uygulanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğünce sınır dışı edildi.
Kaynak: AA
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