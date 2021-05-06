Adana'da 98 firariye operasyon
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Adana'da 98 firariye operasyon

İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da 98 firariye operasyon Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 98 firariye şafak vakti operasyon düzenlendi Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 98 firariye yönelik operasyon düzenlendi.

Adana'da 98 firariye operasyon

Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 98 firariye şafak vakti operasyon düzenlendi

ADANA - Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 98 firariye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 98 firariye yönelik operasyon düzenlendi. Şafak vakti söz konusu şüphelilere yönelik eş zamanlı baskınlar düzenledi. Yapılan baskınlarda yakalanan kişiler Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Adana'da 98 firariye operasyon
Adana'da 98 firariye operasyon
Adana'da 98 firariye operasyon
Adana'da 98 firariye operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE

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