97 şehit polis için hatıra ormanı oluşturuldu
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97 şehit polis için hatıra ormanı oluşturuldu

Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Adana İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, şehit 97 polis için Polis Şehitleri Hatıra Ormanı oluşturuldu.

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Adana İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, şehit 97 polis için Polis Şehitleri Hatıra Ormanı oluşturuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Belediye Evleri Mahallesi'nde Adana Orman Bölge Müdürlüğünün tahsis ettiği alan, Adanalı 97 şehit polis adına hatıra ormanına dönüştürüldü.

Hatıra ormanının ilk fidanlarının dikimi etkinliğine İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, kurum müdürleri ve şehit yakınları katıldı.

Şehitlerin adlarının yaşatılacak olmasından gurur duyduğunu belirten İnci, her şehit için bir fidan diktiklerini söyledi.

İnci, hem çevre duyarlılığına dikkat çekmek için hem de şehit isimlerinin yaşatılması için bir araya geldiklerini aktararak, "Bu fidanlarda şehitlerimizin adlarını yaşatacağız ve doğaya olan saygımızdan, verdiğimiz önemden dolayı Türkiye'nin çölleşmemesi için orman ve ağaçlandırma faaliyetlerinde Türk polis teşkilatını görüyoruz. " dedi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Ali Oruç, çocuklarının isimlerinin yaşatılmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Oruç, hatıra ormanının oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu ağaçlar yarın büyüdüğünde insanlarımız altında gölgelenecek, istediklerinde piknik yapacak. Çocuklarımın ismi burada yaşadıkça insanlar bilecek, şehitlerimiz adına dikiliyor bu ağaçlar gururluyuz, mutluyuz." diye konuştu.

97 şehit polis için hatıra ormanı oluşturuldu
97 şehit polis için hatıra ormanı oluşturuldu
97 şehit polis için hatıra ormanı oluşturuldu
97 şehit polis için hatıra ormanı oluşturuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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