Adana'da 940 kilo sahte deterjan ele geçirildi - Haberler
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Adana'da 940 kilo sahte deterjan ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adana'da 940 kilo sahte deterjan ele geçirildi

Adana'da bir depoya düzenlenen baskında 940 kilo sahte deterjan ele geçirildi.

Adana'da bir depoya düzenlenen baskında 940 kilo sahte deterjan ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki M.A.'ya ait depoda sahte deterjan üretildiğini tespit etti. Operasyon için harekete geçen ekipler, 26 Ocak'ta belirlenen depoya baskın yaptı. Depodaki aramalarda satışa hazır halde piyasa değeri 300 bin TL olan 940 kilo sahte toz deterjan ile sahte deterjan yapımında kullanılan 16 bin 300 kilogram hammadde ele geçirildi.

Polis ayrıca 500 adet 10 kiloluk boş deterjan paketi, tartı, dolum makinesine de el koydu.

Gözaltına alınan M.A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA

Adana'da 940 kilo sahte deterjan ele geçirildi

Adana'da 940 kilo sahte deterjan ele geçirildi

Adana'da 940 kilo sahte deterjan ele geçirildi

Adana'da 940 kilo sahte deterjan ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Adana Emniyet Müdürlüğü, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Haber

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