Adana'da 920 bin liralık sahte içki üretim malzemesi ele geçirildi
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Adana'da 920 bin liralık sahte içki üretim malzemesi ele geçirildi

ADANA'da, polisin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 920 bin lira olan sahte içki üretim malzemesi ve gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Adana'da 920 bin liralık sahte içki üretim malzemesi ele geçirildi
13.07.2020 10:48 | Son Güncelleme: 13.07.2020 10:52

ADANA'da, polisin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 920 bin lira olan sahte içki üretim malzemesi ve gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Kentte sahte içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine ekipler, harekete geçti. İmalathaneye çevrildiği belirlenen 2 ayrı depoya baskın yapan polisler, piyasa değeri toplam 920 bin lira olan 3 bin 75 litre etil alkol, içki doldurmada kullanılan 3 bin 200 plastik bidon, içki yapımında kullanılan 1282 kit, 2 bin 500 etil alkol etiketi, 100 kesafet ölçer, 2 alkolmetre ile 63 bin 900 gram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirdi. 1 kişi gözaltına alınırken, firari 1 şüphelinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.


Kaynak: DHA

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