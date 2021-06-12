Adana'da 90 firariye operasyon
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Adana'da 90 firariye operasyon

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 90 firariye yönelik operasyon düzenlendi.

Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 90 firariye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 90 firariye yönelik operasyon düzenlendi. Şafak vakti söz konusu şüphelilere yönelik eş zamanlı baskınlar düzenledi. Yapılan baskınlarda yakalanan kişiler Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. - ADANA

Adana'da 90 firariye operasyon
Adana'da 90 firariye operasyon
Adana'da 90 firariye operasyon
Adana'da 90 firariye operasyon
Adana'da 90 firariye operasyon
Adana'da 90 firariye operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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