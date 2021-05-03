Adana'da 9 katlı binanın çatısından düşen kadın hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Çınarlı Mahallesi 61001 sokakta bir kadını yerde hareketsiz gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaptıkları kontrolde kadının öldüğünü belirledi.

Polis ekipleri, ölen kişinin isminin Vuslat T. (53) olduğunu tespit etti.

Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasından kadının 9 katlı bir binanın çatısından düştüğü ana ilişkin görüntülere ulaşıldı.

Binanın çatısında kadına ait olduğu sanılan bir çanta da bulundu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun