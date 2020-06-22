Adana'da 9 eski komiser yardımcısının FETÖ'den yargılanmasına devam edildi Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 2010'da yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını, örgütün mahrem imamlarından aldığı iddia edilen eski komiser yardımcısı tutuksuz 9 sanık hakkında açılan davanın duruşması görüldü.

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 2010'da yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını, örgütün mahrem imamlarından aldığı iddia edilen eski komiser yardımcısı tutuksuz 9 sanık hakkında açılan davanın duruşması görüldü.

13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık D.E. FETÖ/PDY üyesi olmadığını ve tanık beyanlarını kabul etmediğini öne sürdü.

FETÖ/PDY'nin mahrem emniyet yapılanmasında yer almadığını savunan sanık D.E, "Komiser yardımcılığı sınav sorularını kimseden almadım. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Örgütsel bir konumum yoktur, beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını ileri sürerek beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaanın hazır edilmesi için dava dosyasının taraflarına tevdi edilmesi ve sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti de sanıkların mevcut hallerinin devamına ve esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın iddia makamına gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA