Adana'da 9 DEAŞ sanığının yargılanmasına devam edildi
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Adana'da 9 DEAŞ sanığının yargılanmasına devam edildi

Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel
Adana'da 9 DEAŞ sanığının yargılanmasına devam edildi

Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan tutuksuz 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan tutuksuz 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 12.Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların DEAŞ'a katılımı arttırmak amacıyla örgütsel ders ve toplantılar yaptıkları, dijital materyallerinde teröristlere ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiği, DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatlarının bulunduğu, kod isim kullandıkları, örgütte aktif faaliyet yürüttükleri ve dosya kapsamındaki deliller dikkate alınarak üzerlerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep etti.

Sanık H.Y. savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini dile getirerek, "DEAŞ terör örgütü üyesi değilim. Hiçbir toplantıya katılmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ayrıntılı savunma yapmak için süre istiyorum. Beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Duruşmaya katılan diğer sanıklar da herhangi bir silahlı eyleme veya örgütsel faaliyete katılmadıklarını ileri sürerek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklara uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına karar verip esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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