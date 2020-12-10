9 bin 440 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da bir ev ve 2 depoya yapılan baskında, 9 bin 440 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

Adana'da bir ev ve 2 depoya yapılan baskında, 9 bin 440 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretildiği tespit edilen kent merkezindeki bir ev ve 2 depoya operasyon düzenledi.

Söz konusu adreslerde, 9 bin 440 litre sahte içki, 75 litre içki yapımında kullanılan etil alkol, 2 litre içki aroması ve alkolmetre ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan C.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı