9 bin 440 litre sahte içki ele geçirildi
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9 bin 440 litre sahte içki ele geçirildi

10.12.2020 09:47 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:40

Adana'da bir ev ve 2 depoya yapılan baskında, 9 bin 440 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

Adana'da bir ev ve 2 depoya yapılan baskında, 9 bin 440 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretildiği tespit edilen kent merkezindeki bir ev ve 2 depoya operasyon düzenledi.

Söz konusu adreslerde, 9 bin 440 litre sahte içki, 75 litre içki yapımında kullanılan etil alkol, 2 litre içki aroması ve alkolmetre ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan C.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

9 bin 440 litre sahte içki ele geçirildi
9 bin 440 litre sahte içki ele geçirildi
9 bin 440 litre sahte içki ele geçirildi
9 bin 440 litre sahte içki ele geçirildi
9 bin 440 litre sahte içki ele geçirildi
9 bin 440 litre sahte içki ele geçirildi
9 bin 440 litre sahte içki ele geçirildi
9 bin 440 litre sahte içki ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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