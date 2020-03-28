Adana'da 9 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Adana'da 9 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.

Adana'da 9 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma yaptı. Ekipler, yolda durdurdukları tır, park halindeki kamyon ve bir depoda 9 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Şüpheliler N.İ, A.B, T.K, H.K. ve G.Ö. gözaltına alındı.

Kaynak: AA