Adana'da 9 aydır tedavi gören hasta yeni yıla yeni karaciğerle girdi
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Adana'da 9 aydır tedavi gören hasta yeni yıla yeni karaciğerle girdi

01.01.2021 07:51 | Son Güncelleme: 01.01.2021 07:54
Adana'da 9 aydır tedavi gören hasta yeni yıla yeni karaciğerle girdi

Adana'da, ilaç tedavisiyle ayakta durmaya çalışan bir hastaya, yeni yıla girilirken karaciğer nakli yapıldı.

Adana'da, ilaç tedavisiyle ayakta durmaya çalışan bir hastaya, yeni yıla girilirken karaciğer nakli yapıldı.

Karaciğer yetmezliği nedeniyle 9 aydır ilaç tedavisi gören Veysel Coşkun (61), Kahramanmaraş'ta beyin ölümü gerçekleşen hastanın bağışlanan karaciğerin uyumlu olduğu haberiyle büyük mutluluk yaşadı.

Coşkun, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi ekibi tarafından yeni yıla girerken ameliyata alındı.

Organ nakli hemşiresi Pürem Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni yılın ilk dakikalarında organ naklini yaptıklarını söyledi.

Günal, "Hastamız karaciğer yetmezliği tanısıyla hastanemize başvurmuştu. Hastamızın tüm hazırlıklarını yaptık. Hastamızı ameliyata aldık. 2021 yılının ilk nakli oldu. Hastamız adına mutluyuz. İnşallah tüm yılı nakillerle devam ederiz." diye konuştu.

Kocasına uyumlu karaciğer bulunduğu için sevindiklerini belirten Ümmü Gülsüm Coşkun, "Çok mutluyuz. Allah kimselerin başına vermesin. Tek tesellimiz ameliyatın başarılı geçip iyi olması. İlaç tedavisi görüyordu. Bizim de kısmetimiz, 2021 bize çok uğurlu geldi. İnşallah sonuna kadar da böyle gider." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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