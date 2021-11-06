Adana'da 888 uyuşturucu hap ele geçirildi - Haberler
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Adana'da 888 uyuşturucu hap ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Adana'da 888 uyuşturucu hap ele geçirildi Adana polisinin yaptığı baskında 888 uyuşturucu hap, 4 gram metamfetamin, 2 gram esrar ele geçirilirken, 1 zanlı tutuklandı.

ADANA (İHA) - - Adana'da 888 uyuşturucu hap ele geçirildi

ADANA - Adana polisinin yaptığı baskında 888 uyuşturucu hap, 4 gram metamfetamin, 2 gram esrar ele geçirilirken, 1 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, torbacılık yaptığı belirlenen yabancı uyruklu Ahmed E.'nin adresine baskın yaptı. Evde yapılan aramalarda 888 uyuşturucu hap, 4 gram metamfetamin, 2 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Ahmed E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana'da 888 uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana'da 888 uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana'da 888 uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana'da 888 uyuşturucu hap ele geçirildi

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