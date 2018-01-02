Adana'da 87 Bin 500 Gümrük Kaçağı Sigara Yakalandı

Adana polisi, kent genelinde yaptığ operasyonlarda 87 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda yaptıkları yol uygulamasında durduğu 3 kamyonda arama yaptı. İlk kamyonda fıçılar içine gizlenmiş 35 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. İkinci kamyonda ise, hassas burunlu dedektör köpeği 'Penny' ile yapılan aramada, dorse altına gizlenmiş 17 bin 500 ve paket kaçak sigara bulundu. 27 HM 315 plakalı çekicide ise dorse altına gizlenmiş 35 bin paket sigara bulundu. Ele geçirilen toplam 87 bin 500 paket gümrük kaçağı sigaraya el konuldu.Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.