Adana'da 865 litre sahte rakı ele geçirildi
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Adana'da 865 litre sahte rakı ele geçirildi

Adana'da 865 litre sahte rakı ele geçirildiAdana'da polis, bir eve düzenlediği baskında, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 865 litre sahte rakı ele geçirdi.

23.11.2019 12:30 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:30
Adana'da 865 litre sahte rakı ele geçirildi

'da 865 litre sahte rakı ele geçirildi

Adana'da , bir eve düzenlediği baskında, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 865 litre sahte rakı ele geçirdi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki imalatı yapıldığı ihbarını aldı. Adrese baskın düzenleyen polis, satışa hazır 865 litre sahte rakı ele geçirdi. Evde bulunan C.K. gözaltına alındı. Sahte rakılar imha edilirken, soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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