Adana'da 850 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

ADANA'da polis, panelvan minibüsün içindeki tankta 850 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesinde şüphelendikleri panelvan minibüsü durdurdu. Yapılan aramada, aracın içindeki tankta 850 litre kaçak akaryakıt bulundu. Polis, sürücü Y.K.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak: DHA