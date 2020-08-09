Adana'da, 830 bin kaçak makaron ele geçirildi
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Adana'da, 830 bin kaçak makaron ele geçirildi

ADANA'da polisin düzenlediği operasyonda, gümrük kaçağı ve piyasa değeri 145 bin TL olan 830 bin kaçak makaron ele geçirildi.

Adana'da, 830 bin kaçak makaron ele geçirildi
09.08.2020 09:39 | Son Güncelleme: 09.08.2020 10:20

ADANA'da polisin düzenlediği operasyonda, gümrük kaçağı ve piyasa değeri 145 bin TL olan 830 bin kaçak makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Merkez Seyhan ilçesindeki bir kargo şirketine kaçak makaron getirildiği bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaptığı baskında piyasa değeri 145 bin TL olan 830 bin kaçak makaron ele geçirdi. Makaronlara el koyan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA

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