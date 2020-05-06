Adana'da 82 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

ADANA'da polisin bir madeni yağ geri dönüşüm tesisine yaptığı baskında 82 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

ADANA'da polisin bir madeni yağ geri dönüşüm tesisine yaptığı baskında 82 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi Yaşar Doğu Caddesi'ndeki bir madeni yağ geri dönüşüm tesisine baskın düzenledi. Tesiste yapılan aramada piyasa değeri 400 bin lira olan 82 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili F.S. gözaltına alındı.

Kaynak: DHA