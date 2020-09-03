Adana'da 80 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Adana'da 80 kök Hint keneviri ele geçirildi

Adana'nın Aladağ ilçesinde ekili halde 80 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Adana'da 80 kök Hint keneviri ele geçirildi
03.09.2020 14:19 | Son Güncelleme: 03.09.2020 14:22

Adana'nın Aladağ ilçesinde ekili halde 80 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aladağ Pasyağbasan Mahallesi Çömekli mevkisinde denetimler esnasında K.D'nin mısır tarlasının gizlenmiş halde Hint keneviri ektiğini tespit etti.

Ekiplerin yaptığı aramada, K.D'nin ev olarak kullandığı çardağında, çardak eklentilerinde, aracında ve tarlasında ekili vaziyette 80 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ekipler, ayrıca 1 ruhsatsız av tüfeği ile 1 tabanca buldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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