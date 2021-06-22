Yürek dağlayan görüntü

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İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da 8 yaşındaki çocuk girdiği sulama kanalında boğuldu.

Adana'da 8 yaşındaki çocuk girdiği sulama kanalında boğuldu. Dalgıç polislerin çocuğun cesedini kucağına alıp çıkarması yürekleri dağladı.

Edinilen bilgiye göre olay dün Yüreğir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 8 yaşındaki Berat Coşan Göl ile arkadaşları mahalledeki sulama kanalına gitti. Bu sırada Göl, serinlemek için kanala girdi. Ancak su akıntılı olduğu için Göl girer girmez boğulma tehlikesi geçirip "beni kurtarın" diye bağırdı. Arkadaşları da yüzme bilmediği için onu kurtaramazken Göl bir anda suda kayboldu. Bu nedenle arkadaşı hemen polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine dalgıç polisler de çağrıldı. Polis kanalda bir süre arama yaptı ancak çocuğu bulamadı. Bunun üzerine savcılık kararıyla kanalın suyu kesildi. Dalgıç polisler kanalda su azaldıktan sonra yaptığı aramada gece çocuğun cesedini kanala girdiği yerden yaklaşık 200 metre ileride buldu. Dalgıç polisin çocuğu kucağına alarak kanaldan çıkarması görenlerin yüreklerini sızlattı. Çocuğun cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'da bu yıl 10 kişi boğuldu. - ADANA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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