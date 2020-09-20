Adana'da 8 yaşındaki çocuğun ağabeyi tarafından tüfekle kazara öldürüldüğü iddiası
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Adana'da 8 yaşındaki çocuğun ağabeyi tarafından tüfekle kazara öldürüldüğü iddiası

Adana'nın Kozan ilçesinde, ağabeyi tarafından kazara tüfekle vurulduğu öne sürülen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Adana'da 8 yaşındaki çocuğun ağabeyi tarafından tüfekle kazara öldürüldüğü iddiası
20.09.2020 23:01 | Son Güncelleme: 20.09.2020 23:04

Adana'nın Kozan ilçesinde, ağabeyi tarafından kazara tüfekle vurulduğu öne sürülen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Bucak Mahallesi'nde babasına ait av tüfeğiyle kuş avlamak isteyen 12 yaşındaki S.Ç, ayağının kayması üzerine yere düştü.

Bu esnada S.Ç'nin omuzunda asılı tüfeğin kazara ateş alması sonucu saçmaların isabet ettiği 8 yaşındaki kardeşi E.Ç. ağır yaralandı.

Özel bir araçla Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan E.Ç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Fatih Azgın
Fatih Azgın
AA Editörü
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