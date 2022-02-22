Adana'da 8 kilo 724 gram esrar ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da 8 kilo 724 gram esrar ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Adana'da 8 kilo 724 gram esrar ele geçirildi

Adana'da 8 kilo 724 gram esrar ele geçirildi.

ADANA (İHA) - Adana'da 8 kilo 724 gram esrar ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine, D400 karayolunda seyir halindeki otomobili takibe aldı. Ekipler, çevresini polis otolarıyla sardığı aracın sürücüsünü uygulama noktasında durdurdu. Sürücü Ömer Y. (22) ile yanındaki arkadaşı Ramazan T.'nin (20) indirildiği araçta arama yapıldı. Otomobilin bagajındaki valizi inceleyen ekipler, 8 kilo 724 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınıp emniyete götürülen şüpheliler, susma hakkını kullandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. - ADANA

Adana'da 8 kilo 724 gram esrar ele geçirildi

Adana'da 8 kilo 724 gram esrar ele geçirildi

Adana'da 8 kilo 724 gram esrar ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Esrar, Adana, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title