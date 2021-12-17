Adana'da 4 hırsızlık şüphelisine tutuklama - Haberler
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Adana'da 4 hırsızlık şüphelisine tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

ADANA'da ev, araç ve camiden hırsızlık yaptığı belirlenerek, gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ADANA'da ev, araç ve camiden hırsızlık yaptığı belirlenerek, gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yaptı. Polis, düzenlenen operasyonla Çukurova ve Seyhan ilçesindeki 16 hırsızlık olayına karıştığı güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenen Mehmet E., Raif Ö., Emrah Ö., Özcan U., Esmehan A., Aslıhan I., Yusuf Ç. ile Raşit H.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden Mehmet E.'nin bisiklet, Yusuf Ç. ile Raşit H.'nin araçtan 25 bin lira, Emrah Ö.'nün ise Aydıncık Mahallesi'ndeki caminin ses sistemi, amfi hoparlörü ve avlu kapısı çaldığı belirlendi. Raif Ö.'nün otomobilden cep telefonu, Özcan U. ile Esmehan A.'nın 6 bin lira değerinde inşaat malzemesi, Aslıhan I.'nın da evden bilezik, 2 yüzük, 2 kolye ile çeyrek altın çaldığı tespit edildi.Emniyete götürülen şüphelilerin, sorgularında suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet E., Özcan U., Yusuf Ç. ile Raşit H. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


Adana'da 4 hırsızlık şüphelisine tutuklama

Adana'da 4 hırsızlık şüphelisine tutuklama

Adana'da 4 hırsızlık şüphelisine tutuklama

Adana'da 4 hırsızlık şüphelisine tutuklama

Adana'da 4 hırsızlık şüphelisine tutuklama

Adana'da 4 hırsızlık şüphelisine tutuklama

Adana'da 4 hırsızlık şüphelisine tutuklama

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Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Son Dakika Haberleri

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