Adana'da 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Adana'da 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Adana'da yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçtikleri belirlenen 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Adana'da 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Adana'da yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçtikleri belirlenen 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Adana-Gaziantep Otoyolu İncirlik kavşağındaki kontrol noktasında yolcu otobüsünü durduran polis ekipleri, 8 Afgan uyruklunun pasaportlarını inceledi.

Pasaportları sahte olduğu belirlenen Afganların, İran'dan yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçtiği belirlendi.

Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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