Adana'da 8 bacaklı ve iki boyunlu olarak doğan oğlak kurtarılamadı
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Adana'da 8 bacaklı ve iki boyunlu olarak doğan oğlak kurtarılamadı

08.12.2020 16:37 | Son Güncelleme: 08.12.2020 16:40
Adana'da 8 bacaklı ve iki boyunlu olarak doğan oğlak kurtarılamadı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, 8 bacaklı ve iki boyunlu olarak dünyaya gelen oğlak, doğumdan kısa süre sonra öldü.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, 8 bacaklı ve iki boyunlu olarak dünyaya gelen oğlak, doğumdan kısa süre sonra öldü.

İlçeye bağlı Sarısakal Mahallesi'nde hayvancılık yapan mahalle muhtarı Remzi Siner, hamile olan keçisinin doğum yapamaması üzerine müdahalede bulunduğunu kaydetti.

Siner, 8 bacaklı ve çift boyunlu oğlağı görünce çok şaşırdığını belirtti.

İlk kez böyle bir şeyle karşılaştığını aktaran Siner, oğlağın doğumdan kısa süre öldüğünü, keçisini de kurtaramadığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur

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