Adana'da 79 mezarın tahrip edilmesiyle ilgili biri firari 5 DEAŞ sanığı hakim karşısında

Adana'da şehit polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un kabirlerinin de aralarında bulunduğu 79 mezarın taşlarına zarar verilmesiyle ilgili biri firari, 3'ü tutuklu 5 DEAŞ sanığının yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana'da şehit polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un kabirlerinin de aralarında bulunduğu 79 mezarın taşlarına zarar verilmesiyle ilgili biri firari, 3'ü tutuklu 5 DEAŞ sanığının yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçlarından 20 yıl 4'er aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan, örgütün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in oğlu tutuklu H.Ö. ile A.B.D. ve T.A, tutuksuz İ.Ö. ile avukatları katıldı.

Emniyet ifadesinde itirafta bulunduğu belirtilerek savunması alınan sanık İ.Ö, hakkındaki etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını istemediğini ve Mahmut Özden'in örgütsel ders ve sohbetlerine katılmadığını söyledi.

Sanıkları tanıdığını ve emniyette verdiği ifadeyi kabul etmediğini belirten İ.Ö, "Mezar taşlarını kimin kırdığını bilmiyorum. Firari sanık M.D. bana 'mezarlık taşlarını biz kırdık' demedi. Ben Youtube'da tesadüfen böyle bir habere rastladım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı talep ederim." diye konuştu.

Sanık H.Ö. de mezar taşlarına zarar vermediğini savunarak, "Mahmut Özden benim babamdır. Biz mezarlığa 6 kişi gitmiştik. Ailece briket işi yaparız. Mezar için briket alan insanlara bedava veririz. Böyle bir niyetimiz olsa neden insanlara bedava briket verelim. DEAŞ terör örgütüyle bir bağlantım yoktur. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim." dedi.

Savunması alınan diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ya da beraatlarını talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise sanıkların üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti dikkate alınarak mevcut hallerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına ve sanık İ.Ö'nün soruşturma aşamasındaki etkin pişmanlık ifadesinden vazgeçmesi, dosyadaki delil durumu ve üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini dikkate alarak tutuklanmasına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Heyet, ayrıca firari sanık M.D. hakkındaki yakalama emrinin devamına hükmetti.

Olayın geçmişi

Adana'da FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un kabirlerinin de aralarında bulunduğu 79 mezarın taşlarına zarar verilmesiyle ilgili DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklanmıştı. Zanlılardan H.Ö'nün, DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in oğlu olduğu öğrenilmişti. Zarar gören mezarlar onarılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu