79 mezarın tahrip edilmesiyle ilgili yakalanan DEAŞ bağlantılı 6 zanlı adliyede

Adana'da, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un kabirlerinin de aralarında bulunduğu 79 mezarın taşlarına zarar verilmesiyle ilgili terör örgütü DEAŞ bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye...

Adana'da, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un kabirlerinin de aralarında bulunduğu 79 mezarın taşlarına zarar verilmesiyle ilgili terör örgütü DEAŞ bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekipleri, 21 Şubat'ta merkez Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç Kardeşler Mezarlığı'nda bulunan 79 kabrin taşlarının tahrip edilmesiyle ilgili soruşturma kapsamında bir kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

Mezar taşlarına zarar verdiği ve terör örgütü DEAŞ bağlantısı olduğu öne sürülen H.Ö, İ.Ö, A.B.D, T.A, F.B. ve H.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan H.Ö'nün, DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in oğlu, İ.Ö'nün ise yeğeni olduğu öğrenildi.

Zanlıların mezarlığa motosikletle gitmeleri güvenlik kamerasında

Özden'in yeğeni İ.Ö'nün, emniyetteki ifadesinde mezar taşlarına kendilerinin zarar verdiğini itiraf ettiği öğrenildi.

Bölgedeki yaklaşık 100 güvenlik kamerasının kaydının incelenmesiyle kimlikleri tespit edilen 6 şüphelinin, 3 motosikletle gittikleri mezarlıkta yaklaşık 1 saat 40 dakika kaldıkları belirlendi.

Öte yandan, zanlıların 3 motosikletle mezarlığa gitmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un kabirlerinin de aralarında bulunduğu 79 mezarın taşlarına 21 Şubat'ta zarar verilmişti. Polis, düzenlediği operasyonlarla terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları öne sürülen 5 zanlıyı 25 Şubat'ta gözaltına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun