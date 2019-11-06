Adana'da 780 polisin katılımıyla hava destekli asayiş uygulaması

06.11.2019 10:10 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:10

Adana'da 780 polisin katılımıyla helikopter destekli asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince, merkez Yüreğir ilçesinde 30 noktada şüphelilerin yakalanması ve suçun önlenmesine yönelik denetim yapıldı.

Uygulamada, çeşitli birimlerden 780 polis görev aldı. Ekiplere, bir helikopterle de havadan destek verildi.

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da uygulama noktalarını gezerek denetlemede bulundu.

Ekipler, yaptıkları aramalarda, ruhsatsız 2 tabanca ve av tüfeği ile biri namlusu değiştirilmiş 2 kurusıkı tabanca, 32 gram esrar ve 70 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Uygulama kapsamında, 4 bin 195 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerinin yapıldığı, çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 11 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Öte yandan, incelenen bin 333 araçtan 4'ünün trafikten men edildiği, 58'inin sürücüsüne 22 bin 190 lira ceza uygulandığı bildirildi.

Kaynak: AA