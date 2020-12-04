Son dakika haberi | Adana'da 77 kilo 500 gram eroin ele geçirildi
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Son dakika haberi | Adana'da 77 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

04.12.2020 09:51 | Son Güncelleme: 04.12.2020 10:03

Son dakika 3. sayfa haberi... Adana'da 77 kilo 500 gram eroin ele geçirildi Adana polisinin "Şehit Barış Göl" ismini verdiği operasyonda bir tırda yapılan aramada 77 kilo 500 gram eroin ele geçirildi Adana polisinin "Şehit Barış Göl" ismini verdiği operasyonda bir tırda yapılan aramada 77 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Adana'da 77 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

Adana polisinin "Şehit Barış Göl" ismini verdiği operasyonda bir tırda yapılan aramada 77 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

ADANA - Adana polisinin "Şehit Barış Göl" ismini verdiği operasyonda bir tırda yapılan aramada 77 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu sevkiyatını önlemek için "Şehit Barış Göl" ismini verdiği operasyon başlattı. Yapılan operasyonda polis otoyolda bir tırı durdurdu. Tırda hassas burunlu narkotik köpekleriyle yapılan aramada tırın kupa kısmının sırt arka boşluklarına zulalanmış halde 150 pakette 77 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Polis olayla ilgili M.A. isimli zanlıyı gözaltına aldı.

Son dakika haberi | Adana'da 77 kilo 500 gram eroin ele geçirildi
Son dakika haberi | Adana'da 77 kilo 500 gram eroin ele geçirildi
Son dakika haberi | Adana'da 77 kilo 500 gram eroin ele geçirildi
Son dakika haberi | Adana'da 77 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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