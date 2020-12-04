Son dakika haberi | Adana'da 77 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

Son dakika 3. sayfa haberi... Adana'da 77 kilo 500 gram eroin ele geçirildi Adana polisinin "Şehit Barış Göl" ismini verdiği operasyonda bir tırda yapılan aramada 77 kilo 500 gram eroin ele geçirildi Adana polisinin "Şehit Barış Göl" ismini verdiği operasyonda bir tırda yapılan aramada 77 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.