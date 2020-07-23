Adana'da 76 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
Adana'nın Kozan ilçesinde, 76 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
23.07.2020 12:25 | Son Güncelleme: 23.07.2020 13:00
Adana'nın Kozan ilçesinde, 76 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Tufanpaşa Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Çakmakçı'dan haber alamayan komşuları şüphelenerek evinin kapısını açtı.
Yaşlı kişiyi yerde hareketsiz yatarken gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Ekiplerin incelemesinde yaşamını yitirdiği belirlenen Çakmakçı'nın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.
Kaynak: AA