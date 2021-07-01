Adana'da 76 bin 567 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Adana'da 76 bin 567 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da 76 bin 567 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana polisi 76 bin 567 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Adana polisi 76 bin 567 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Adana Organize Sanayi Bölgesinde kaçak akaryakıt üretim yapan bir işletmenin olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine işletmeye baskın yaptı. Baskında 76 bin 567 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Kaçak akaryakıta el konuldu. - ADANA

Adana'da 76 bin 567 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana'da 76 bin 567 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana'da 76 bin 567 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana'da 76 bin 567 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana'da 76 bin 567 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Adana'da 76 bin 567 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler
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