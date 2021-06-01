ADANA'DA 74 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ADANA'DA 74 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da polisin bir yolcu otobüsü ve 2 minibüste yaptığı aramada, bazıları bagajda saklanan Afganistan ve Pakistan uyruklu 74 düzensiz göçmen yakalandı.

ADANA'da polisin bir yolcu otobüsü ve 2 minibüste yaptığı aramada, bazıları bagajda saklanan Afganistan ve Pakistan uyruklu 74 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığını gerçekleştirdiği öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Afganistan ve Pakistan uyruklu 74 kişinin İran sınırından yasa dışı yollarla ülkeye sokulduğu ve farklı kafileler halinde Adana'ya getireceğini tespit etti. OTOBÜSÜN BAGAJINDA YAKALANDILAR Kaçakçıların, düzensiz göçmenleri getirecekleri güzergahı belirleyen ekipler, sabahın ilk saatlerinde harekete geçti. D-400 Karayolu'nda bir seyahat firmasına ait yolcu otobüsünü durduran ekipler, bagaj kısmında saklanan 9 düzensiz göçmeni yakaladı. Diğer göçmenlerin ise iki minibüs ile getirileceğini ve polisin denetim yaptığı yerlerde yakalanmamak için bir aracın da öncülük ettiğini saptayan ekipler, güzergahta önlem aldı. Öncü aracı ve iki minibüsü durduran ekipler, burada da 65 düzensiz göçmen yakaladı. Emniyete götürülen 74 düzensiz göçmen, kayıt işlemleri yapıldıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. İnsan kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan iki minibüs ile öncü aracın sürücüsü, ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi.

ADANA'DA 74 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI
ADANA'DA 74 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI
ADANA'DA 74 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI
ADANA'DA 74 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 957 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 933 kişinin testi pozitif çıktı, 134 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 957 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 933 kişinin testi pozitif çıktı, 134 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Evgar Demet Akalın Aslı Bekiroğlu Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Şenol Güneş Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ADANA'DA 74 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 10:36:48. #1.15#

title