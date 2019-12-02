Adana'da 721 kilo esrar ele geçirildi

02.12.2019 11:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:16

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir tırda 721 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak yaptığı operasyonda, İncirlik Park Alanı'nda durdurulan bir tırda uyuşturucu konusunda eğitimli köpek "Tunga" ile birlikte arama yapıldı. Ekipler tırdaki mobilyalar arasında 67 paket halinde 721 kilo 600 gram gram esrar buldu. Uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu belirtildi.



Uyuşturucu tacirlerinin, narkotik köpeğinin esrar kokusunu almaması için paketlerin dışına deterjan sürdükleri belirlendi.



Olayla ilgili gözaltına alınan Rıdvan Y. (30) ve Yılmaz Ç. (39) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA