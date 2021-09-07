Adana'da 70 ruhsatsız silah ele geçirildi

Adana'da polisin yaptığı şok uygulamalarda 70 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Adana'da polisin yaptığı şok uygulamalarda 70 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motorize Yunus timleri, 30 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında kent genelinde gerçekleştirdikleri şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 184 firari hükümlüyü yakaladı. Durdurulan araç ve şüphelilerin yapılan üst aramalarında 49 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği, 6 adet kurusıkı tabanca olmak üzere 70 silah ile birlikte 305 adet fişek ele geçirildi.

Şüphe üzerine durdurulan 5 otomobil ve 13 motosikletin, 2 elektrikli bisikletin de çalıntı olduğu ortaya çıktı. Çalıntı araçlara el konularak sürücüleri gözaltına alındı.

Ele geçirilen silahların daha önce herhangi bir olayda kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor. 8 iş yerine de kumar oynatmaktan işlem yapıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı