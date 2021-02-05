Adana'da 7 kişinin yaralandığı silahlı kavganın 9 zanlısından 4'ü tutuklandı

Adana'da 2 aile arasında kız isteme meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen ve 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Adana'da 2 aile arasında kız isteme meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen ve 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinde 3 Şubat'ta 2 grup arasında çıkan ve 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı öne sürülen 9 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Ekip, aynı aileden olduklarını belirlediği zanlılar K.A, H.A, Ş.A, M.A, S.A. ve A.E. ile gruptaki aile bireyleri Y.Y, H.Y. ve A.Y'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde ruhsatsız 2 tabanca, 2 tüfek ve kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Kız isteme meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen kavganın zanlıları, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan H.A, M.A, Ş.A. ve A.E. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kavgada yaralanan 7 kişinin ise hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Yunus Emre Mahallesi'nde 3 Şubat'ta 2 aile arasında silahlı kavga çıkmış, 4'ü kadın 7 kişi yaralanmıştı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınmış, 9 şüpheli yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun