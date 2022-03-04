Adana'da 7 kilo 904 gram esrar ele geçirildi - Haberler

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Adana'da 7 kilo 904 gram esrar ele geçirildi

AA, Eren Bozkurt - Güncel
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Adana'da 7 kilo 904 gram esrar ele geçirildi

Adana'da 7 kilo 904 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA (AA) - Adana'da 7 kilo 904 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde ve araçlarda, 7 kilo 904 gram esrar, 12 gram sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu içme aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, zanlılar M.T, S.P. ve T.K'yi gözaltına aldı.

Adana'da 7 kilo 904 gram esrar ele geçirildi

Adana'da 7 kilo 904 gram esrar ele geçirildi

AA / Eren Bozkurt - Güncel

Uyuşturucu, Jandarma, Adana, Esrar, Güncel, Haberler

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