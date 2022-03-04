Adana'da 7 kilo 904 gram esrar ele geçirildi
AA, Eren Bozkurt - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Adana'da 7 kilo 904 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
ADANA (AA) - Adana'da 7 kilo 904 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde ve araçlarda, 7 kilo 904 gram esrar, 12 gram sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu içme aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, zanlılar M.T, S.P. ve T.K'yi gözaltına aldı.