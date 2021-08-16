Adana'da 7 kilo 464 gram esrar ele geçirildi
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Adana'da 7 kilo 464 gram esrar ele geçirildi

Adana'da 7 kilo 464 gram esrar ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da bir otobüste iki torba içinde 14 paket halinde 7 kilo 464 gram esrar ele geçirildi.

Adana'da bir otobüste iki torba içinde 14 paket halinde 7 kilo 464 gram esrar ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun İncirlik Park Alanında uygulama başlattı. Yapılan uygulamada polis, şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüsü durdurarak arama yaptı. Polis, hassas burunlu narkotik köpeğiyle yaptığı aramada iki torba içinde 14 paket halinde 7 kilo 464 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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