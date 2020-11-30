Son dakika yerel: - Adana'da 7 firari hükümlü yakalandı
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Son dakika yerel: - Adana'da 7 firari hükümlü yakalandı

30.11.2020 09:48 | Son Güncelleme: 30.11.2020 10:16

Son dakika haber... - Adana'da 7 firari hükümlü yakalandı Adana'da haklarında "kişi hürriyetinden yoksun kılma, basit cinsel saldırı, hırsızlık ve yağma" gibi suçlardan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası alan 7 hükümlü yakalandıktan sonra cezaevine teslim edildi Adana'da haklarında "kişi hürriyetinden yoksun...

- Adana'da 7 firari hükümlü yakalandı

Adana'da haklarında "kişi hürriyetinden yoksun kılma, basit cinsel saldırı, hırsızlık ve yağma" gibi suçlardan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası alan 7 hükümlü yakalandıktan sonra cezaevine teslim edildi

ADANA - Adana'da haklarında "kişi hürriyetinden yoksun kılma, basit cinsel saldırı, hırsızlık ve yağma" gibi suçlardan 10 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası alan 7 hükümlü yakalandı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri firari olan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan bu çalışmalarda infaz dedektifleri kişi hürriyetinden yoksun kılma, basit cinsel saldırı, hırsızlık ve yağma" gibi suçlardan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası alan 7 hükümlünün yerini tespit etti. Polis eş zamanlı olarak hükümlüleri yakalamak için çalışma başlattı. Hükümlülerin saklandığı evlere baskın yapan polis 7 hükümlüyü de yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişi, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

Son dakika yerel: - Adana'da 7 firari hükümlü yakalandı
Son dakika yerel: - Adana'da 7 firari hükümlü yakalandı
Son dakika yerel: - Adana'da 7 firari hükümlü yakalandı
Son dakika yerel: - Adana'da 7 firari hükümlü yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ

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