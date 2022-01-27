Adana'da 7 eski öğretmene "FETÖ üyeliği" iddiasıyla dava

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan eğitim kurumlarında öğretmen ve idareci olarak çalıştıkları iddia edilen 7 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ üyesi oldukları iddia edilen tutuksuz eski öğretmenler F.E, Z.A, O.T, H.T, M.E, H.K. ve S.Ö. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Eski öğretmenler için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanıkların FETÖ iltisakı gerekçesiyle KHK ile kapatılan kurumlarda örgüt içi tayine tabi tutularak öğretmenlik yaptıkları ve idareci olarak çalıştıklarının belirlendiği, örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asyada katılım hesabı açtırdıkları ve haklarında adli işlem yapılan örgüt üyeleriyle irtibatlarının bulunduğu belirtildi.

Sanıkların, FETÖ'ye ait evlerde örgütsel sohbet toplantısına katıldıkları, himmet adı altında FETÖ'ye finansal destekte bulundukları ve örgütün amaçları ile yöntemlerini bilerek hiyerarşik yapıda yer aldıkları bildirilen iddianamede, 7 eski öğretmenin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İddianamede ifadelerine yer verilen sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.