Adana'da 7 El Yapımı Patlayıcı Ele Geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili aranan firari şüphelinin yakalanması için yürütülen soruşturma kapsamında bir iş yerinde yapılan aramada, 7 el yapımı patlayıcı ve pompalı tüfek ele geçirildi.



Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 11 Eylül'de Ziyapaşa Bulvarı'nda bir restoranda çıkan kavgada iki kişinin ölmesi, üç kişinin yaralanmasıyla ilgili aranan firari şüpheli Kemal D'nin Yeşilyurt Mahallesi'ndeki oto kiralama iş yerine gittiği bilgisine ulaştı.



Bunun üzerine iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda masa çekmecelerinin gizli bölümünde 7 el yapımı patlayıcı ve bir pompalı tüfek ele geçirildi.



Firari Kemal D'ye ise rastlamayan polis ekipleri, iş yerindeki 7 kişiyi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, serbest bırakıldı.



Bomba imha uzmanları tarafından yapılan çalışmanın ardından el yapımı patlayıcıların imha edildiği öğrenildi.



Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı'ndaki restoranın ortakları Kemal D. ve Erkan Çoral arasında 11 Eylül'de çıkan silahlı kavgada, Murat Sultan (39) ile Orhan Koğa (35) olay yerinde hayatını kaybetmiş, Erkan Çoral, Serkan Kaplan (35) ile Ömer Karabacak yaralanmıştı.



Zanlılardan olayda yaralanan ve tedavisi tamamlanan Serkan Kaplan ile Seyit Y. (39), Çağlar G. (34), Gökhan A. (34), Erdinç S. (41) ve Ali E. (33) tutuklanmış, Ömer D. (34) ve Abdülmümin A. (47) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



Kavganın, ortaklar Kemal D. ve Çoral arasında hisselerin devri nedeniyle yaşanan anlaşmazlık yüzünden çıktığı ileri sürülmüştü.