Adana'da 7 bin 544 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Adana'da 7 bin 544 litre kaçak etil alkol ele geçirildi Adana polisinin yaptığı operasyonda içki yapımında kullanılan 7 bin 544 kaçak etil alkol ele geçirildi Adana polisinin yaptığı operasyonda içki yapımında kullanılan 7 bin 544 kaçak etil alkol ele geçirildi Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık...