Adana'da 7 bin 385 litre sahte içki ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Adana'da 7 bin 385 litre sahte içki ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel

Adana'nın Seyhan ilçesinde, bir evde 7 bin 385 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde, bir evde 7 bin 385 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mıdık Mahallesi'nde yaşayan Ç.İ'nin evinde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine adreste arama yaptı.

Ekipler, bidon ve şişelerde 7 bin 385 litre sahte içki buldu, şüpheli Ç.İ'yi gözaltına aldı.

Adana'da 7 bin 385 litre sahte içki ele geçirildi
Adana'da 7 bin 385 litre sahte içki ele geçirildi
Adana'da 7 bin 385 litre sahte içki ele geçirildi
Adana'da 7 bin 385 litre sahte içki ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Muharrem İnce Volkan Bozkır Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Beren Saat Hülya Avşar Tuba Büyüküstün
Spor Ersun Yanal Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana'da 7 bin 385 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 19:45:32. #1.16#

title