Adana'da 7 bin 385 litre sahte içki ele geçirildi
Adana'nın Seyhan ilçesinde, bir evde 7 bin 385 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde, bir evde 7 bin 385 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mıdık Mahallesi'nde yaşayan Ç.İ'nin evinde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine adreste arama yaptı.
Ekipler, bidon ve şişelerde 7 bin 385 litre sahte içki buldu, şüpheli Ç.İ'yi gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu